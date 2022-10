Pulsations #66

Embarquez pour la 7ème saison de Pulsations avec ce 66ème volet. Au menu, hip-hop jazzy, sucreries discoïdes et autres gourmandises latines pour terminer l’été en beauté.

Playlist :

R+R = NOW : Colors In The Dark

Anthony Joseph : Our History

Tank & The Bangas : Café Du Monde

Steaven Beatberg feat. Georgia Anne Muldrow : N.T.

Sly5thAve : Let Me Ride feat. Jimetta Rose

Sly5thAve : What It Is feat. Scienze & Lexus

Cookin Soul : Time For Love

50 Cent : What Up Gangsta (Cookin Soul remix)

Cookin Soul : Hello Girl

Jungle : Problemz

Jungle : Heavy, California

Dave & Omar : Starlight (Dave Lee’s Club edit)

Change : Make Me (Go Crazy) Opolopo remix

Banda Black rio : Chega Mais (Imaginei Você Dançando)

Setenta : Permiso