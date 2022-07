Pulsations #65

Funk, soul, sons des tropiques et autres grooves d’Afrique sont au programme de 65e volet de Pulsations. En attendant de se retrouver à la rentrée, bonne saison estivale à tous !

Playlist :

Jon Lucien : Would You Believe It

Bobby Oroza : The Otherside

Khruangbin & Leon Bridges : B-Side

The Brand New Heavies : BNH

Dee Edwards : Put Your Love On The Line

Convention : Let’s Do It

Blundetto feat. Chico Mann : Tengo Fe

Fred Aucagos : Pangua Zo Pile Moin (Sunchasers Special Edit)

Souleance : Secoue

Brownout : Olvidalo

Andre Tanker : Wild Indian Band

Erick Cosaque : Embawgo

Bana : Cabinda A Cunene

Bosq feat. Kalena : Dem Know

David Walters : Kryé Mwen

Georges Ouedraogo : Deni

Bunny Mack : My Sweetie My Sugar (Let Me Love You)