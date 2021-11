Pulsations #62

Au programme de cette édition du mois d’octobre, du hip hop feutré, du disco racé, de l’électro et du boogie matiné de highlife, de zouk et de rythmes latins… Une sélection découverte concoctée par Marel aux platines.

Playlist :

Roman GianArthur : I-69

Curtis Harding : Hopeful

Cordae feat. Common : What’s Life

DijahSB feat. Alice Ivy : The Greatest

Tank and The Bangas : Ants

DijahSB feat. Ray HMND : Money

Okvsho : Umdanso

Nu Guinea feat. Tony Allen : Howls

Mytron & Ofofo : Talk Show

Cancan : L’Amour à l’Italienne

Joe Mensah : Ye Gbawa Oo Baba (Edit)

Bandé-Gamboa : Pé Di Bissolon

Kassav : Love and Ka Dance

Jimmy Blanche : Misik A Moun A Kaz

Jaguar : Bailalo Tu Tambien

Jitter : Moi C’est Mio (Edit)

Veno : Groove I Like

Lijadu Sisters : Orere-Elejigbo