Pulsations #48 invite Sai / Afroman Radio

Ce mois-ci, on parle musique avec Simon Nardini aka Sai, fondateur en 2017 de la webradio Afroman Radio. Diffusant sa playlist non stop sur le net, la webradio fédère djs et diggers passionnés des rythmes du monde entier. De son spot perché du petit village de Roure, dans les Alpes Maritimes, Afroman Radio a diffusé des lives quotidiens durant toute la période du premier confinement. Une initiative renouvelée durant ce mois de novembre, offrant une fenêtre de liberté salvatrice pour les âmes mélomanes. Rendez-vous sur la page facebook Afroman Radio pour suivre en direct les sélections de Sai depuis sa grange perchée de la vallée de la Tinée.

Playlist :

Kokoroko : Ti-De

Manu Dibango : Groovy Flute

Super Rail Band : Mansa

Wayne Snow : Nothing Wrong

Matthew Kyle : With My Heart Breakin’

Elodie Rama : Home (Marcel Vogel remix)

Mattwise : Calling You

Wayne Valentine : Blah.blah.blah.

Sai & Technicolor (Untitled track)

Adam Snow feat. Freddie Gibbs & Tedy Andreas : 9 to 5

Lien : https://www.afroman.com/radio/