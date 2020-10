Pulsations #47

Déjà la sixième saison qui redémarre pour Pulsations ! Marel aux platines pour 1 heure de musique, entre hip hop, jazz et slow disco, afin de garder encore un pied dans la torpeur estivale…

Playlist :

Yussef Dayes : For my ladies (feat. Charlie Stacey & Rocco Palladino)

Yussef Kamaal : Black Focus

Cleo Sol : When I’m in Your Arms

Benny Sings : Summerlude

Unknown Track

Freddie Gibs & Madlib : Gat Damn

Nxworries : Scared Money

Exile : Never Gonna Stop

Françoise Hardy : J’écoute de la musique saoule (Funky French League edit)

Ahmed Fakroun : La Ya Hob

Ahmed Fakroun : Falah

Romeo Stone : Keep on Doin’ Watcha Doin’

Véronique Sanson : Bernard’s Song

Cream De Coco : Wiggle, Wiggle, Wiggle

James Brown : Women Are Something Else

Outro