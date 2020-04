Pulsations #44 invite Unouzbeck

Marel invite pour ce 44ème volet de Pulsations le stéphanois Unouzbeck, spécialiste des edits obscurs et amoureux d’objets dansants des quatre coins du globe. Du Moyen-Orient aux archipels tropicaux en passant par le continent africain, le membre de la tribu des Bugnes crew chasse le mauvais esprit par le son. Avec un goût sûr pour les standards et les pépites discoïdes les plus confidentielles, il a à son actif une tripotée d’edits pressés sur vinyl ou téléchargeables sur bandcamp, disponibles à l’écoute sur sa page soundcloud (voir lien ci-dessous). Il est à ce titre adoubé par les cases obscures (Ostra Discos, Banophie Pies, Blue Night Jungle ou encore la maison Venturi).

Retrouvez sa sélection de jazz funk, disco houmous et zouk décalé pour un voyage au long cours qui s’achèvera du côté de la cité phocéenne.

Playlist :

Pierre Vassiliu : Pierre Bat Ta Femme

Manu Dibango : Du Bush A Bush

Velly Joonas : Stopp, Seisku Aeg !

Véronique Sanson : Bernard Song (Young Pulse Re-work)

Radio Cosmo : The One ‘O’ One’s (Bals Edit)

The Chemical Brothers : Lost In The K Hole

Ahmed Fakroun : Love Words

Edson Conceicao : Filhos de Gandhi

Webster Lewis : Barbara Ann

Eddi Russ : Zajos

D.Play : Fawaka

Freh Kodja : La Coladera

Kheops : Total Kheops

I Am : Je Lâche La Meute