Pulsations #42

Nouvelle livraison de votre rendez-vous mensuel Pulsations, avec une sélection qui fait la part belle à l’univers du producteur montréalais Kaytranada. Sa patte désormais bien connue a fondu hip-hop et influences house, disco, soul et trap pour produire parmi les beats les plus frais de la scène contemporaine. A retrouver également dans cette playlist quelques artistes qui ont collaboré sur différents projets du producteur prolifique, comme Ciscero ou Masego, et plus largement, certains représentants de la « scène soundcloud » regroupant de jeunes artistes aussi divers que Mura Masa, Topaz Jones ou la rappeuse sud-africaine Dope St Jude.

Playlist :

Mura Masa feat. Octavian : Move Me

Ciscero : Good To Know feat. Masego, Kp & Ambriia

The Pendletons : Gotta Get Out

The Allergies : Be With You

Topaz Jones : Toothache

Lizzo : Juice

Dope St Jude feat. Cassie Rytz : Grrr. Like

Azealia Banks feat. Pharrell : Atm Jam (Kaytranada Remix)

Joe Hertz feat. Amber-Simone : Stay Lost (Cabu Remix)

Kaytranada : At All

Khoomi : Vague d’amour

Kaytranada : Lite Spots

Max Graef : Itzehoe

The Manuel Azevedo Quartet : Futebol de Bar

Stanislas Tohon : Owhaaou ! (Raphael-Top Secret Edit)

Kio Amachree : Ivory

Weldon Irvine : Turkish Bath