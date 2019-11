Pulsations #40

C’est parti pour une 5ème saison de Pulsations sur les ondes de Radio Grenouille ! Chaque 4ème vendredi du mois, une sélection d’1 heure de musique avec Marel aux platines et ses invités. Au programme de ce podcast, un mix aux sonorités africaines, playlist complète à découvrir ci-dessous.

Playlist :

Moodyman : U Look Lyke Ice Cream N The Summertime

Wildcookie : Come Closer

Justin Carter : Leaves

Dj Steef & Mr Bard : Strong Men

Diskoking Burnhart McKoolski : Talking About Togetherness

Octo Champ : Lacuna

Alma Negra : Sueno Latino

Bosq : Many Hands

Captain Planet : Elephant Dance

Elis Regina : Mundo Deserto (Alkalino Rework)

Black Ivory : Mainline (Alkalino re-edit)

D-Train : Keep On

Guts : Kenke Corner

Blundetto : Slow Dance (Voilaaa remix)

Erick Cosaque : Dé Ti Mo Pawol Cwéol