Pulsations #36 invite Victor Kiswell

« Le Jazz aura toujours un atout : bien qu’influencé, il n’a pas besoin d’être dicté par les tendances. Il a été expérimenté par (presque) chaque population sur la planète. C’est sa diversité, la fusion de divers éléments de différents folklores, qui permet au jazz d’évoluer constamment et garder sa pertinence ». Cette perméabilité du jazz au monde dont témoignent Jean-Claude Thompson et Victor Kiswell se retrouve dans leur sélection de 9 morceaux rares regroupés dans cette compilation intitulée You Need This – World Jazz Grooves, parue en novembre dernier sur le label anglais BBE. Les deux collectionneurs férus de pépites méconnues ont uni leurs forces pour proposer à l’auditeur un très beau périple musical aux confins d’un jazz traversé par de multiples influences, de l’arc Antillais en passant par l’Afrique du Sud ou des notes plus orientales : ce premier volume ouvre des perspectives enthousiasmantes pour l’auditeur audiophile et curieux.

L’occasion pour nous de rencontrer Victor Kiswell, chercheur de disques basé à Paris qui parcourt le monde pour dénicher des raretés oubliées, qui nous parle du projet.

Playlist :

Raashan Ahmad : Happy

Victor Kiswell World Jazz Grooves promo mix