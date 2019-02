Pulsations #35

Ce mois-ci, entretien avec Soulist du duo Souleance à l’occasion de la sortie de leur deuxième album intitulé French Cassette, édité en vinyl, en version numérique et comme son nom l’indique, en format cassette. Les deux trublions parisiens nous proposent un album de 25 morceaux qui rend hommage à la production française des années 70 et 80. Fidèles à leur marotte de beatmaker, le duo s’ingénue à dévorer avec gourmandise le patrimoine musical de différents compositeurs français, du boogie, au jazz, en passant par les disques de library, à la variété jusqu’aux BO de cinéma, pour en régurgiter quelques samples bien sentis assemblés avec jubilation. Une belle manière de célébrer la rencontre improbable entre Brigitte Fontaine, François de Roubaix et Polnareff sur un beat funky. « Un peu lunatique, un peu sexy, un peu rude sur les bords » : c’est la French Cassette et c’est Soulist qui vous en parle sur les trois huit.

Playlist Marel dj set:

David Axelrod : The Edge

Roy Ayers : Funk In The Hole (Platinum Pied Pipers remix)

Jazzanova : L.O.V.E. And You And I

Damon Aaron : Bungalow

Sweet Charles : Yes It’s You

Leon Haywood : I Want’a Do Something Freaky To You

People Under The Stairs : The Bomb Combo