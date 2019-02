Pulsations #34

Le 22 février prochain aura lieu au Moulin la première résidence marseillaise des fameuses soirées What The Funk. Au programme de cet évènement, un dj set de GUTS et de Soulist, et vous pourrez également retrouver toute l’équipe d’Hangtime (RG 88.8 fm) pour ambiancer la suite de la soirée. Inutile de vous prévenir : c’est la soirée à ne pas rater pour tous les mélomanes amoureux des sélections d’un grand digger comme GUTS, dont vous pouvez apprécier ses coups de coeur en écoutant les compilations Beach Diggin élaborées avec son ami Mambo. Fin collectionneur de disques de musique lusophone et Brésilienne, Africaine, des Antilles, de Funk ou de Jazz obscur, GUTS poursuit son parcours déjà long de 30 années de digging et de sampling obsessionnel, pour puiser ces multiples influences qui nourrissent sa musique. Depuis 2007 en carrière solo et après 5 albums à son actif, il nous revient fort d’un nouveau projet intitulé Philantropiques, toujours sur le label Heavenly Sweetness. En exclusivité pour Pulsations, GUTS revient sur son parcours, sa définition du bonheur, son goût des autres et nous offre un titre inédit issu de son prochain album.

Playlist GUTS :

GUTS & Vum Vum : Mukagiami

Playlist Marel :

Ralph Thomas : Big Spliff

Menagerie : Evolution (Feat. Fallon Williams)

Minnie Riperton : Les Fleurs

Azymuth : Villa Mariana (De Tarde)

Rejjie Snow : Lost In Empathy

Madlib & Freddie Gibbs : Robes

Libretto feat. Aul Purpis & Fatnice : Stay Focused

Willie Hutch : I Can Sho’ Give You Love (Lamski revisited)

MED feat. Talib Kweli : Classic

Curtis Mayfield : Billie Jack

Bobby Oroza : This Love Part 1