Pulsations #31

Marel reçoit pour cette émission de rentrée Aurélio LostGrooves (Rinse fm). Originaire de Rome (Italie), Aurelio s’installe à Paris au début des années 2000 et fréquente rapidement les DJs et organisateurs de la scène Funk, Soul, Hip-Hop. Il intègre par la suite l’équipe du magazine Star Wax pour lequel il a participé activement au développement pendant 6 ans, tout en devenant la référence rare grooves de la rédaction.

Collectionneur invétéré depuis plus de 20 ans, il cultive sa passion des disques chinés chez les disquaires, en convention, brocante et au cours de ses voyages. Ses sélections sont une invitation à la (re)découverte des musiques noires, à l’image de son goût prononcé pour les sonorités Soul, Jazz, Funk, Disco, Boogie,et Deep House, les musiques africaines (Afro-Funk, Soukouss, Highlife) et antillaises (Cadence, Jazz, Beguine). Depuis 2014, il anime son émission mensuelle sur Rinse fm.

Interview et sélection à écouter ici :

Playlist :

Saied Khalifa : Igd Allooli

Stelvio Cipriani : La Polizia Ha Le Mani Legate

Aurelio dj set :

Freddie Hubbard : Mr Clean

Doug Riley : In My Life

Gong : Isle Of Everywhere

Mashmakhan : Happy You Should Be

Nil’s Jazz Ensemble : Reflexiones

The Expansions : Breakthrough