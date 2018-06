Pulsations #30

Ce mois-ci, Malcolm nous fait le plaisir de répondre à quelques questions avant sa venue le 7 juillet pour ambiancer le toit-terrasse de la Friche Belle de Mai à l’occasion de l’ouverture prochaine du Midi festival. Dj, animateur sur Rinse France, programmateur de festivals et boss du label Global Warming, Malcolm collectionne les casquettes avec l’humilité qu’on lui connaît. Initié en 2015, le projet Global Warming regroupe différentes signatures, de Fred Berthet en passant par Sofian Rouge ou le confidentiel Jascha Hagen, avec en sortie prochaine un EP du parisien Beige. Au goût sûr et aux influences plurielles aux platines, l’itinéraire musical auquel Malcolm nous invite en exclusivité pour cette 30ème édition est plus que recommandé !

Cf programmation On Air samedi 7 juillet : http://www.lafriche.org/fr/agenda/on-air-keep-dancing-inc-the-maghreban-malcolm-1230

Playlist :

Mark Barrott : Cirrus & Cumulus

Hamilton Bohannon : Save Their Souls (Poolside Edit)

Geller & Kaya : Wham Rap (Enjoy What You Do)

Secret Circuit : Crazy Ways

Gorillaz : Man Research

Bainanas De Ipioca : Boa Noite (Tahira Rework)

Fela Kuti : Unknown Soldier (Jascha Hagen Remix)

The Unknown Cases : Masimbabele (Khidja Remix)

Franck Booker : Synchro System

Tunnel Signs, David Marston & Max Schmitt : Toe Sucker (Johannes Klingbiel Touch)

Marcus Marr : Familiar Five (Justin Van Der Volgen Remix)

The Garifuna Orchestra : Seremei Bugaya (Dandara Edit)

Francis The Great : The Look Up In The Sky (Negro Nature)

Mark E : Scared