Pulsations #28

A l’occasion de la journée internationale du jazz, retour sur l’actualité jazz dans le Sud-Est avec la rencontre de l’équipe du Jazzophone, journal trimestriel gratuit distribué de Nice à Marseille et dont le 14 ème numéro vient de paraître.

Le jazz contemporain est en effervescence et les jeunes artistes prometteurs seront à découvrir durant les festivals à venir : notons la programmation de la saxophoniste Elodie Pasquier et de la trompettiste Yazz Ahmed au Charlie Jazz Festival le 07 juillet prochain, ainsi que de la présence de Shabaka Hutchings et du projet R+R regroupant les trompettistes Christian Scott et le pianiste Robert Glasper au Nice Jazz Festival, les 16 et 17 juillet. La jeune création locale sera également à découvrir, autour et au sein des prochains festivals, on vous en parlera sur la Grenouille !

Sélection musicale :

Miles Davis : Milestones

Adrien Brandeis : Euphoria

Charles Mingus : Moanin

Yves Rousseau : Murmures

Vous pouvez suivre l’actu jazz (concerts, reports, interviewes et chroniques) sur le site internet du Jazzophone ici.