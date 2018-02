Pulsations #26

MP 2018 c’est parti ! Du 14 février au 1er septembre 2018, la culture déclare à nouveau sa flamme à Marseille et sa région. « Sincère déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire », MP2018, Quel Amour ! sera le nouveau rendez-vous festif et culturel de l’année 2018. Fêtes populaires, expositions, résidences, parcours originaux en centre-ville ou en pleine nature, créations, pièces de théâtre, opéras, concerts, danse contemporaine, cirque, près de 450 évènements se dérouleront en Provence et dans la cité phocéenne.

Plus de 155 000 habitants ont déjà participé au grand lancement des festivités, ce fut le cas à Montévidéo où le week-end d’ouverture s’est déployé autour du travail de François-Xavier Courrèges et d’oeuvres sélectionnées de la collection Lambert, sur le thème du sentiment amoureux. L’occasion de revenir en musique sur le vernissage de l’exposition avec derrière les platines Marel et l’artiste performeuse John Deneuve.

Playlist :

Peech Boys : Life Is Something Special

The Old Boys : Oeil de Lynx

Talking Heads : Take Me To The River (Andrew Clarke Re-Edit)

Super-Wolf : Can Do It

The Sugar Hill Gang : 8th Wonder

Black Light Smoke : Lovework (Dj T remix)

Beta Evers : Personal Feelings (Trisomie 21 Cover) / Did Virgo edit

Blancmange : Game Above My Head (Malcolm edit)

Le Club : Un Fait Divers Et Rien De Plus (Dj Steef & Relatif Yann edit)

Pino Daniele : Yes I Know My Way (Dj Steef edit)

World Premiere : Share The Night