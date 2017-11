Pulsations #23

Au sommaire, retour sur la sortie récente sur le label Finder Keepers de la musique originale du film d’André Cayatte Les Chemins de Katmandou (1969), co-produite par Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vannier. Musicien autodidacte, Jean-Claude Vannier s’initie à l’orchestration à partir d’une lecture d’un Que sais-je ? Orchestrateur de Brigitte Fontaine, Johnny Hallyday, Michel Polnareff ou Barbara, Jean-Claude Vannier est également très sollicité par le cinéma et la télévision pour son travail d’arrangeur.

Collaborateur et intime de Serge Gainsbourg, il sera le compositeur d’un de ses albums les plus mythiques : Histoire de Melody Nelson (1971). Toujours avec Gainsbourg, il réalisera également plusieurs musiques de films : Paris n’existe pas, La Horse, Cannabis, Sex Shop… ainsi que les Chemins de Katmandou, dont on pensait les bandes perdues. Fruit du hasard, elles seront retrouvées au fond d’une valise, sans indication particulière.

Rencontre avec Andy Votel, co-fondateur du label Finder Keepers, à l’origine de la réédition de nombreuses oeuvres de Vannier, qui pour son 100ème album signe la sortie de la musique originale des Chemins de Katmandou, offrant aux fans du duo Gainsbourg-Vannier le plaisir de se replonger dans ces archives inédites de la discographie du grand Serge.

Technique : Seb Geli Traduction : Jeanne Lacaille