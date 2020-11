PLEASE, AUGMENTE LE LEVEL

Tous les 1ers mardis du mois, 20h-21h

DJ DJEL de la Fonky Family et son équipe type composée de K-Méléon, Vinz et Loïs prennent le contrôle de l’antenne tous les mois. Nouveauté FR et US façon DJ DJEL, interview, freestyle d’invités… et hausse du niveau de jeu pour une rouste rapologique au programme. Montes le son, mets toi bien, et PLEASE, AUGMENTE LE LEVEL !

www.radiogrenouille.com