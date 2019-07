PLAYLIST – JUKEBOX DE L’AUTOMNE 2018

En cet automne, vous écoutez, entre autres, dans notre jukebox : Le nouveau Moussu T E Lei Jovents, et leur opérette Vol 2, Fred Nevché avec Valdévaqueros, album que nous jouerons beaucoup aussi, Loo & Monetti avec des extraits de Broken Inside; Dj Oil, Donald Pierre, Charlie O., ou Elodie Rama en attendant leurs provinces livraisons; ou encore eRikm, ses mots, ses projets, et sa playlist spécialement conçue pour la Grenouille.



Vous pouvez retrouver ces créations du sud, tout le temps et plus précisément tous les vendredi 17h et dimanche 18h sur le 88.8FM.



Et puis, depuis l’été indien, la programmation musicale replonge dans une rétrospective de Mac Miller (r.i.p, demeure en paix), et ces temps-ci dans quelques pépites des Caraïbes ou de la recherche sonore du siècle dernier.



Bonne écoute.





PLAYLIST HIVER-ETE 2018

Ce que vous entendez ou avez entendu, musiques & création radio, parmi les 4000 titres, sur nos ondes & web.

2018, du Capricorne au Lion, une playlist, peu exhaustive, des musiques & créations sonores de Grenouille.

La méditerranée multiple, les créateurs des sons d’ici, les memoires de Hip Hop Society, Les Afriques, le Rock’n’roll avec ou sans électronique, des chansons en pagaille, de la House de pleine lune, de la Folk ou de l’orgue Hammond, des artistes que nous invitons sur scène et en studio, des sons d’avant Le Meilleur des Mondes, du classique Dub Divin.

Charlie O. – I Wish ( The President )

– I Wish ( ) Donald Pierre – (Elle est partie) Ma Panthère (Ma Panthère (EP))

– (Elle est partie) Ma Panthère (Ma Panthère (EP)) Les Fils Du Calvaire ft. Oxmo Puccino – On s’est mariés (In Extremis)

– On s’est mariés (In Extremis) Cookie Crew – Secrets of Sucess ( Fly Girls )

– Secrets of Sucess ( ) Témé Tan – Sé Zwa Zo (Témé Tan)

Chevalrex – Bonjour, C’est Moi (Anti Slogan)

– Bonjour, C’est Moi (Anti Slogan) Sammy Decoster – L’Homme Sans Voix (Sortie 21)

– L’Homme Sans Voix (Sortie 21) Eddy De Pretto – Fête de Trop (Kid (EP))

– Fête de Trop (Kid (EP)) The Liminanas ft. Bertrand Berlin – Dimanche (Shadow People)

– Dimanche (Shadow People) Gloria – The Rain Is Out

Michael Head & The Red Elastic Band – Picasso ( Adiós Señor Pussycat)

– Picasso ( King Krule – Biscuit Town (The Ooz)

– Biscuit Town (The Ooz) Arthur H – Moonlove (Amour Chien Fou)

– Moonlove (Amour Chien Fou) Gilberto Gil – Toda Menina Bahiana (Tahira Remix) (Levanta Poiera, Afro-Brazilian Music & Rythms From 1976-2016)

– Toda Menina Bahiana (Tahira Remix) (Levanta Poiera, Afro-Brazilian Music & Rythms From 1976-2016) Faya Tess – Sese Mwana Ya Yemo (Moto Akokufa)

Les Maxel’s – Le Retour de Toto

– Le Retour de Toto Yabby You – Mount Zion Version (Dub It To The Top)

– Mount Zion Version (Dub It To The Top) Fonky Family – Le Retour Du Shit Squad (Chroniques de Mars)

– Le Retour Du Shit Squad (Chroniques de Mars) Hippocampe Fou – Fallait Pas Rigoler

– Fallait Pas Rigoler Johan Papaconstantino – Pourquoi Tu Cries ?? (Contre-Jour)

Rachid & Fehti – Habit En Ich (1970s Algerian Folk And Pop)

– Habit En Ich (1970s Algerian Folk And Pop) Sofiane Saidi & Mazalda – El Ndjoum (El Ndjoum)

– El Ndjoum (El Ndjoum)

Jay Airiness – Arabian Disco

– Arabian Disco

Altin Gün – Tatlı Diller Güler Yüze (On)

– Flavien Berger & Etienne Jaumet – Arco Iris (Voyage III Beyond Darkness)

Fred Nevché – Moi Je Reve de Johnny Souvent (Valdevaqueros)

– Moi Je Reve de Johnny Souvent (Valdevaqueros) Vox Low – You Are A Slace (Vox Low)

– You Are A Slace (Vox Low) Nasser – Love (The Outcome)

– Love (The Outcome) Smagghe & Cross ft. Matthew Herbert – In The Morning (MMMMMMM (EP))

– In The Morning (MMMMMMM (EP))

Mr Fingers – Full Moon (Cerebral Hemispheres)

Torrebros – Subtil (Karim Sahraoui Paradise Mix)

– Subtil (Karim Sahraoui Paradise Mix)

DJ Oil – Bref Avenir (Bref Avenir)

Bref Avenir (Bref Avenir) Relatif Yann & Dawa ft. Mounissa – Take The Shock Away (Darkness Had Never Been So Bright)

– Take The Shock Away (Darkness Had Never Been So Bright) Ane Brun – Make You Feel My Love (Leave Me Breathless)

– Make You Feel My Love (Leave Me Breathless)

eRikm & Les Percussions de Strasbourg – Obsolescence (Drum Machines)

– Obsolescence (Drum Machines) Johann Pachelbel – Canon per tre Violini e Basso

Une sélection animée par Jérôme Matéo, avec :



– Mr Oat : émission Le Coton Club [musiques afrolectiques]

– Dr Zoom : émissions Kalamazoo et La petite boutique des curiosités + nénuphars [éclectique]

– Mars Blackmon : émission Hangtime [grooves]

– DJ Marel : émission Pulsations [grooves]

– Laurent Since : émission L’Oreille Cassée [rock]

– Anticlimax : émission Bienvenue Au Club [électro]

– L’amateur : émission Tropicold [électro]

– Les PhonoFocus [éclectique]

– Quentin Tenaud : 88.8

– Jean-Baptiste Imbert : 88.8 + Atelier-Studio Euphonia

