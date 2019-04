Passerelle(s) – Danse élargie

Une émission au Mucem en deux temps. Une première partie avec le danseur Boris Charmatz, artiste invité de la saison 2018/2019 au Mucem. La pensée de la danse de Boris Charmatz à largement contribué au renouvellement du regard sur celle-ci. Danser dans les années 90′ et 2000 c’était le faire avec un corps traversé par toute l’histoire de la danse. Un corps bâtard pouvant puiser dans un répertoire de gestes, d’actions, de mouvements de pratiques hétérogène. C’était aussi convoquer le vocabulaire de la danse dans la danse elle-même. Éprouver ce que les mots induisent comme type de mouvements. Et puisque les mots font partie de la danse on accèdera aussi à la danse de Boris Charmatz par ses mots.







On danse ? c’est le titre d’une exposition en cours au Mucem jusqu’au 20 mai. Dans une scénographie qui invite au mouvement, le visiteur est libre d’aller et venir, s’asseoir, s’étirer, s’allonger, s’adosser. Un espace où des écrans de différentes tailles, de la tablette à l’écran de cinéma, diffusent tous la même œuvre en même temps. Le programme est un flux audiovisuel de six heures, composé d’œuvres qui mettent en lumière le corps, sa mécanique interne, son étrangeté et ce que produit la danse dans des contextes géographiques, politiques, sociaux très variés. Films d’artistes, films de cinéma, documentaires, films ethnographiques… Autant de regards différents sur l’acte de danser, le corps, le mouvement, le rapport au temps et à l‘espace.

Où commence la danse ? Elle peut commencer dans notre manière de regarder, l’espace, les formes, les mouvements, les durées.

Seconde partie avec Emilie Girard, co-commissaire de l’exposition.

par Emmanuel Moreira.

Passerelle(s). Une émission sur les ondes de Radio Grenouille en co-production avec le Mucem.