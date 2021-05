ORGAN PARTY ! Mix #4

Je vous invite pour ce midimix à une « ORGAN PARTY » dans laquelle l’orgue électrique, cet instrument de prédilection des années 60, sera à l’honneur…

Sans distinction d’époque, depuis les années 60 jusqu’à nos jours vous allez entendre toute une série de sélections dans lesquelles l’orgue Hammond côtoiera le Farfisa et autres claviers à sonorités sixties pour un mélange des styles tous dévoués à la danse…

Le jazz, le Jerk et le Groove seront convoqués à travers des formations contemporaines tels que les détonnants Stereoscope Jerk Explosion, Corduroy, The link Quartet, The Prisoners ou Cucumber. Sans oublier les plus anciennes avec Booker T. and the MG’s, The Mar-Keys, Question Mark and the Mysterians, Georgie Fame, Art Butler, Ernie Freeman, Dave « Baby » Cortez, Roy Docker, The Wildare trio et tant d’autres…

Ce sera aussi l’occasion d’écouter la version instrumentale du tube de Nino Ferrer « Je voudrais être noir » enregistré à l’orgue en 1969 par le regretté Manu Dibango…

Bon Tease-O-Rama !