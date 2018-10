ORGAN PARTY ! Mix #3

Pour débuter cette nouvelle saison, et en l’honneur de ce bel été indien que nous avons en ce moment, je vous propose de continuer à faire la fête avec ce nouveau midimix Tease-O-Rama de la série « ORGAN PARTY » dans lequel l’orgue électrique, cet instrument de prédilection des années 60, sera à l’honneur…

Sans distinction d’époque, depuis les années 60 jusqu’à nos jours vous entendrez toute une série de sélections dans lesquelles l’orgue Hammond côtoiera le Farfisa et autres claviers à sonorités sixties pour un mélange des styles tous dévoués à la danse : Le jazz, le Jerk et le Groove seront convoqués à travers des formations actuelles telles que les détonnants Stereoscope Jerk Explosion, Minivip, Les Cappuccino japonais, Cucumber ou le James Taylor Quartet. Sans oublier les anciens dont Ennio Morricone, The Small Faces, Booker T. and the MG’s ou encore le Spencer Davis Group…

Bon Tease-O-Rama !