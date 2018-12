MIX ROCK SYMPHONIQUE #1

Voici une nouvelle série de mixes consacrés au Rock symphonique…

Parfois proche du Rock Progressif, le Rock Symphonique un peu oublié de nos jours, a été influencé par la musique classique mais aussi la musique psychédélique et expérimentale. Des Beatles à Muse, de véritables petits perles de composition et d’arrangements ont été créés par des groupes historiques tels que Queen, Pink Floyd, Franck Zappa sans oublier Rick Wakeman, Focus, Deep Purple ou Supertramp ! Un voyage entre musique électrique et orchestre philharmonique…

Bon Tease-O-Rama !