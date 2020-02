JAZZOSPHÈRE MIX #4

Ce nouveau mix puisera ses sources dans la musique à tendance jazz, toutes époques confondues.

Une atmosphère de clubs enfumés avec une majorité d’instrumentaux marqués par quelques influences sixties…

Dans cette nouvelle sélection jazz vous allez entendre des artistes venus de tous horizons tels que le Steampacket (avec Long John Baldry, le jeune Rod Steward et le duo de choc Brian Auger et Julie Driscoll), les japonais de Cappuccino et du Terumasa Hino Quintet, l’orchestre néerlandais de Jerry Van Royen, les brésiliens de Os Brazoes… En France ce sera Jack Arel & Pierre Dutour ou encore Nino Ferrer parmi tant d’autres…