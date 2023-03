MIX INTERNATIONAL SIXTEASE COVERS #3

Je vous propose pour ce midimix une sélection de tubes des sixties dans un registre Rock, Pop et Soul avec la particularité d’avoir été repris par des groupes de pays différents et donc dans diverses langues telles que le néerlandais, l’italien, le japonais, l’espagnol, l’anglais, le portugais mais aussi le français… Vous allez entendre des tubes des Beatles, des Seeds, James Brown, les Rolling stones, les Troggs, Sonny & Cher, Ray Charles, David Bowie, les Zombies, les Who, les Them, Wilson Pickett et bien d’autres… Le tout interprété entre autres par Los Johnny Jets, les Playboys, Etta James, Los Salvajes, Wanderlea, i baronetti, Os Abstratos, The Vandogs…

Alors poussez les meubles et préparer vous à danser pendant cette petite heure de dépaysement musical exotique !

Bon Tease-O-Rama !