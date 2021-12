Mix Eightease Rock Français #4

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections consacrées au Rock français des années 80.

Tout au long de cette petite heure vous allez pouvoir découvrir des perles rares exhumées des cendres de nos chers rockers des eighties avec dans l’ordre les Bad Losers de Toulon, Ausweis, Mopo Mogo, les Nouveaux Riches, Z Craignos, Les Thugs, Les Fourmies Magnétiques, les Joint de Culasse (avec Manu Chao à l’époque !), Komintern sect, No Class, Les Standards, Tupelo Soul, The Chasmbrats, The Singh, Les Electrodes, WC3, Cyclope, G.P.S., et les City Kids.

À noter que la qualité sonore de certaines de ces sélections a été parfois un peu altérée car issus d’enregistrements personnels des musiciens ou d’enregistrements Live mais cela reste pour le moins captivant de les découvrir dans ce court panorama du Rock français des eighties…

Bon Tease-O-Rama !