MIX EASY TEMPO #13

Je vous propose pour ce midimix une nouvelle série de sélections Easy Tempo à savourer à l’heure de l’apéro alors que les olives vertes rejoignent les parasols dans les Daïquiri.

L’ambiance sera à la détente et au farniente…

Ce cocktail Easy Listening léger et coloré sera composé d’un peu d’Astrud Gilberto, de Robert Passera et de Richard Cheese… Quelques notes transalpines avec du Piero Piccioni, Augusto Martelli et Armando Trovajoli…

On ajoutera quelques traits d’exotisme versés par la japonaise Kayoko Ishuu, Bebo Best & The Superlounge Orchestra ou encore Rosemary Clooney avec Perez Prado…

Mais aussi quelques zestes de « French Touch » avec les Stereoscope Jerk Explosion et Nouvelle Vague… Le tout à déguster bien calé dans un transat près de la piscine en compagnie de quelques amis mélomanes…

Bon Tease-O-Rama !