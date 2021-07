MIX CINEMATIC EXPERIENCE #2

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections de ma série CINEMATIC EXPERIENCE.

Seront convoquées des musiques de films ou de séries à influences plutôt 60’s et 70’s ainsi que des instrumentaux qui auraient pu faire partie de B.O. de films de ces années là…

Pour vous accompagner durant cette petite heure vous allez entendre des orchestres tels le Ken Woodman and his Picadilly Brass ou David Lloyd & his London Orchestra, mais aussi des formations qui vous feront danser au son du Jerk et d’instrumentaux groovy par Bikini Machine, Piero Umiliani, John Barry, Jerry Van Rooyen, Chico Magnetic Band, le James Taylor Quartet, les Shadows, Cucumber, Hugo Montenegro et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !