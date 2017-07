MÉTAMORPHOSES # 16 – LES MUTATIONS DU TRAVAIL

Dans ce 16ème numéro de Métamorphoses, on a voulu aborder les mutations dans nos rapports au travail. Face a un système managérial, encore dominant, qui écrase jusqu’à la destruction les dimensions humaine, autonome et critique du travailleur, face à un système qui « rend fou », de plus en plus de personnes cherchent à mettre en cohérence valeurs, sens et activité professionnelle.

Pour aborder ce sujet nous accueillons sur le plateau:

Jean-Robert Viallet , réalisateur

Mélanie Grisvard , coach,

, coach, Fabrice Nicol, gérant et co-fondateur de la Coopérative d’Activité et d’Emploi PRISME

Entretiens téléphonique avec:

Benoît Babinet , administrateur de compagnies, consultant et formateur en gestion financière

Celine Touret , maraichère en agriculture biologique

, maraichère en agriculture biologique Julien MARTY,entrepreneur salarié de la CAE Prisme, porteur du projet Resonance

Voir liens et références des invités plus loin

Chronique, Nathalie MONCEL

Emission co-animée par Alima El Bajnouni et Philippe Oswald (La Plateforme)

En écoute ICI

LES INVITÉS

Julien MARTY Resonance



POUR ALLER PLUS LOIN

Lire

