METAMORPHOSES # 14 – REPENSER NOS USAGES NUMÉRIQUES

Pourquoi et comment repenser nos usages numériques? C’est le thème de la journée organisée par les étudiants du Master 2 RH ESS le 28 avril prochain à la Cité des métiers de Marseille. Comme La Plateforme est partenaire on a voulu en profiter pour interroger nous aussi le numérique et ses impacts sur nos quotidiens et sur les actions collectives.

Pour en parler sur le plateau:

- Nicolas Debry : étudiant dans le Master 2 RH ESS de l’Université Aix Marseille

- Renaud Francou : Chef de projet à la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)

- Hervé Galvan : coordinateur de l’association Assodev-Marsnet

En Interview rediffisuée:

- Jean Ichter, membre du mouvement Nuit Debout (interviewé par Sandra Blondel de Fokus 21)

- Virginie Revau : Responsable opérationnelle à l’Association Départementale pour l’Emploi Intermédiaire (ADPEI)

Emission co-animée par Alima El Bajnouni et Nicolas Debry

En écoute ici

2017_04_10_metamorphoses_n14-antenne

