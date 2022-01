Marseille Renversée – Raphaël Besson

Le 1er samedi du mois de 10h à 11h

L’émission Marseille renversée propose d’ouvrir de nouveaux imaginaires et d’effectuer un décalage conceptuel pour appréhender ce qui constitue a priori l’envers ou l’en dehors des villes : la nature et la biodiversité, l’inconscient, la lenteur, la frugalité, la culture du quotidien… Adaptée au cas marseillais, l’émission cherche à donner une lecture renversée des lieux communs marseillais : la transgression à la loi, l’individualisme, la violence, la saleté, ou l’incapacité supposée de Marseille à se repenser et à se projeter collectivement dans un monde en transition.

Marseille renversée donne la parole aux chercheurs, aux habitants, aux activistes, aux artistes, aux agents de collectivités ou aux élus, afin de débattre de recherches et d’expérimentations urbaines qui promeuvent les communs urbains, l’attention à l’Autre, les initiatives citoyennes, les monnaies locales, l’écologie, la réparation et la régénération, la coopération ou encore l’autogestion. Avec l’ambition d’écrire collectivement d’autres récits et visions possibles pour la ville de Marseille.

L’émission est animée par Raphaël Besson, directeur de Villes Innovations et chercheur en socio-économie urbaine. (contact : r.besson@villes-innovations.com, T. 06 08 83 69 24).

