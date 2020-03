L’OREILLE CASSÉE / NI DIEU NITRATE

Ces soir dans l’OKC , NITRATE (1978 à 1983) pour la sortie de l’album chez mémoire Neuve, qui nous livre 9 chansons inédites d’un des groupes les plus sulfureux du ROCK à MARSEILLE.

PLAY LIST STIGMATISÉE

WE HATE YOU PLEASE DIE Melancholic Rain (extrait de Kids Are Lo Fi, Howlin’ Banana)

GALLON DRUNK Hanging On

HAWKIND Flesh Fondue (extrait de All Aboard The Skylark, Cherry Red)

TONY TRUANT ET LES SOLUTIONS DU SUD PROFOND En Bas Chez Ma Tante (Ep, Le Riffifi à Sète)

BRIGITTE FONTAINE Terre Neuve (extrait de Terre Neuve, Very Cords)

NITRATE Camping a Los Alfaques

NITRATE Dans La Ville

NITRATE Suzie