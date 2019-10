L’OREILLE CASSÉE/PANDEMONIUM

L’Oreille Cassée inaugure une nouvelle rubrique en plus de celle consacrée aux disques Live, une rubrique sur les labels indépendants d’ici et d’ailleurs et pour débuter, l’incontournable label marseillais des années 90’s, PANDEMONIUM, un label radical au casting international, crée par l’activiste Philippe Petit, une sacré référence dans le petit monde de l’Underground.

http://www.pandemoniumrecords.com

PLAY LIST ERASE YER HEAD

MATTIEL Keep The Change (extrait de Satis Factory, Heavenly Rec)

DRIVE BLIND Sugarbabeluv (extrait de Stop Thinking Star Fighting, Pandemonium)

EXSONNANT Orient (extrait de Exsonnant, Pandemonium)

PORTOBELLO BONES (extrait de Amigos, Pandemonium)

INMATES Sweet lovin’ (extrait de True Live Stories)

EDDIE AND THE HOT RODS Been So long (extrait de Teenage Depression)

MOD CON Neighborhood (extrait de Modern Conveniance, Poison City Rec)

L’ÉPÉE Ghost Rider (extrait de Diabolique, A Recordings)

ACE Ti Auguro Felicità (extrait de Ace, Pandemonium)