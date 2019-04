L’OREILLE CASSÉE/ FAROUCHE ZOÉ & Les Garçons Electriques

FAROUCHE ZOÉ avec leur 1er album, 8 chansons de folk Punk des plus réjouissantes, des textes remplis d’humour où l’absurde se mêle au réel, ils sont en live dans L’OKC !!

PLAY LIST CANZONE ITALIANA

KEVIN MORBY No Halo (extrait de Oh My God, Dead Oceans)

AC/DC Whole Lotta Rosie

The REAL KIDS Bad TO Worse

The REAL KIDS All Kinds Girls

GIUDA Space Walk (extrait de E.V.A, Rise Above)

FAROUCHE ZOÉ Welcome To The Party (extrait de FAROUCHE ZOÉ & LES GARÇONS ÉLECTRIQUES, Autoprod)

LIVE

Paul

Cicerenella

Feelin’ Mumb

Bruno Bronson

FAROUCHE ZOÉ Les Premiers Seront les Premiers (extrait de FAROUCHE ZOÉ & LES GARÇONS ÉLECTRIQUES, Autoprod)