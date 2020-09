L’OREILLE CASSÉE/ 22e REPRISE

Play List « siffler la fin de la récré »

PARADE Mountains, extrait de EP/ Lollipop Rec

PJ HARVEY Dress, extrait de Dry Demos, Island

ANGEL OLSEN Whole New Mess, extrait de Whole New Mess, Jagjuguwar

LEMON TWIGS Live In the Favor Tomorrow, extrait de Songs For The General Public, 4AD

DAVID BOWIE Moonage Daydream extrait de I’m Only Dancing (The Soul Tour, 1974)

BEATLES Everybody’s Got Something To Hide (Except Me And My Monkey)

The FEELIES Everybody’s Got Something To Hide (Except Me And My Monkey)

PROTOMATYR Processed By The Boys, extrait de Ultimate Success Today, Domino

SOPHIE HUNGER Finde Minch extrait de Halluzianationen, Caroline International