L’Instant d’Eux #47 – Fred Nevché, musique et poésie, comme à la maison

Et si, pour une fois, pour commencer cette émission, on se lisait quelque chose ? Quelque chose ce n’est jamais rien, et rien, c’est déjà quelque chose…

Si, pour une fois, on ne parlait ni d’actualité, ni de saisons qui ne sont plus, ni de décisions qu’on ne comprend plus.

Si pour une fois, rien qu’une fois, sans faire de vague, on commençait cette émission par un poème. Celui de Prévert.

Allez, je me lance, parce qu’au fond, le poète c’est pas moi mais notre invité.

« Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas dans les prisons, il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine,

Ceux qui écaillent le poisson

Ceux qui mangent la mauvaise viande

Ceux qui fabriquent les épingles à cheveux

Ceux qui soufflent vides les bouteilles que d’autres boiront pleines

Ceux qui coupent leur pain avec leur couteau

Ceux qui passent leurs vacances dans les usines

Ceux qui ne savent pas ce qu’il faut dire

(…)

Ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire

Ceux qui ont du travail

Ceux qui n’en n’ont pas

Ceux qui en cherchent

Ceux qui n’en cherchent pas »

Notre invité a grandi au soleil des quartiers nord de Marseille, dans une famille d’origine arménienne et espagnole. Puis, il a navigué vers son rêve, sans jamais en abandonner la lumière et la noirceur. La vie quoi.

Frédéric Nevchéhirlian, de son nom qui résonne déjà comme une mélodie, c’est un gentil. Un vrai gentil comme on les aime. Avant d’être musicien, slameur et poète, de talent…

Et le nom de mon invité, Nevché, commence, nécessairement en musique et en douceur.

Vous écoutez l’Instant d’Eux qui met toujours, l’échange et la lumière, en avant de son navire, et où le soleil lui, promis, brille toujours pour tout le monde !

La musique de l’émission :

> Pénélope – Fred Nevché

> Le monde s’est dédoublé – Clara Ysé

> Hometown – French 79

Les guests de l’émission :

> « Parlez moi de lui » – Martin Mey, musicien et ami

Pour aller plus loin :

> Le site de Fred Nevché

> Le facebook

> Son album, « VALDEVAQUEROS »

