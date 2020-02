L’Instant d’Eux #46 – Nathalie Négro, tout pour le piano

Vous vous souvenez de cette histoire décrite dans les médias comme un conte de Noël ? En 2018, Mourad, enfant des quartiers Nord de Marseille, est repéré à la Gare pour ses talents de pianiste. Les vidéos sont partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux, on lui offre son premier piano, il est même invité dans Quotidien chez Yann Barthès. C’est dire !

Et vas-y que les politiques y vont de leur « pour un jeune garçon qui ne venait pas d’un milieu où la musique classique est répandu, c’est incroyable ». Mais de quoi on parle là en fait ? De quel milieu faudrait-il venir pour apprécier la musique ? Pour avoir du talent ? Pour jouer du piano à 14 ans ?

Notre invitée, les milieux, les classes sociales, les codes classiques, elle semble s’en ficher un peu.

À dire vrai, elle aime à les dépasser.

Pour elle, pianiste professionnelle, la musique d’abord se partage, s’échange et se transmet. D’abord et avant tout.

De continents en continents, de génération en génération, elle diffuse sa passion.

Croches, double croches, noires, blanches, tout ici est à votre portée et en toute harmonie. Nathalie Négro, est avec nous, pour un heure dans l’Instant d’Eux sur Radio Grenouille.



La musique de l’émission



Les guests de l’émission

> « Parlez-moi d’elle » : Sylvie Paz, musicienne et chanteuse

Pour aller plus loin

> Le site de l’artiste



