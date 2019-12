L’Instant d’Eux #45 – Les bonheurs de la Grande Sophie

Intempéries, révolutions mondiales, grèves générales, mépris de classes, injustices en pagaille…En ce mois de décembre, on avait franchement envie de douceur et d’histoires qui continuent et qui finissent bien.

Et puis bim ! À l’affiche de l’Espace Julien, regardez donc qui vient : la Grande Sophie, Marseillaise, elle a grandit à Port de Bouc pour être précis…Celle qui déclare, joyeusement, et c’est si rare : « C’est incroyable, c’est beau, c’est bien d’écrire sur le bonheur ! ».

Eh ben ouais. C’est beau d’écrire sur le bonheur !

Le bonheur de la recevoir dans cette émission, reste total évidemment, il est même grand, très grand…

Grand comme son amour de la région, de la musique et des chansons, grand comme le large que l’on va prendre avec elle, sous l’égide de ses influences musicales, de Joan Baez à Françoise Hardy, en passant par Alex Beaupain.

Et comme dans l’une de ses chansons, vous vous demandez peut-être ces temps-ci : « Où vont les mots / Quand ils tournent autour du pot ».

La réponse aujourd’hui : c’est que les mots de la Grande Sophie nous vont droit et simplement au coeur.

Et on espère vivement que ceux de L’Instant d’Eux, vous touche toujours autant !

Parce que nous, nous tournons rarement autour du pot ; au contraire, on préfère plonger dedans à pied joints, le regard fier et le menton haut !



La musique de l’émission



Les guests de l’émission

> « Parlez-moi d’elle » : Djamila Lebdiri, joueuse d’oud

> Reportage « 30 ans que ça dure » : Clémence Fulleda et ses parents

Pour aller plus loin

> Le site de l’artiste



