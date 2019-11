L’Instant d’Eux #44 – Dans les bras de Macha, céleste Makeïeff

🎙 « Dans le théâtre, le regard de l’autre vous fait exister….Et il y quelque chose d’irremplaçable dans cette expérience là : parce que le théâtre c’est de l’humain face à de l’humain. On se consume ensemble, c’est le même temps qui est partagé » – Macha Makeïeff, dans L’Instant d’Eux.

Dans son nom, Macha Makeïeff, il y deux fois la lettre « F ». Ces deux lettres-là ce sont celles, je crois, de la fantaisie et du fantasque : ces adjectifs nécessaires dans ce monde trop souvent sérieux, ne l’ont jamais lâchée.

Il y a beaucoup de « M » aussi…M comme Marseille, comme Méditerranée, comme messages (au pluriel) qu’elle transmet, avec joie, grâce à tant de disciplines pratiquées : le théâtre évidemment, l’art plastique, la littérature, la création de costumes…

M comme musique qu’elle aime profondément et qui prend vie dans ses spectacles…

M comme Moriarty qu’elle a aidé à lancer sur les planches…M comme Mathieu Chedid, pour lequel elle a justement confectionné des tissus à paillettes…

M comme mise en scène qu’elle maitrise brillamment…

M comme minutieuse…Parce que Macha c’est une bosseuse !

M comme mots…les mots qu’elle écrit, les mots pour parfois réparer les maux du monde…

Son monde est saupoudré d’enfance, de mélancolie, de couleurs, de tendresse et d’échanges. Connue du grand public pour les Deschiens, hilarante et percutante série imaginée avec Jérôme Deschamps, son compagnon, Macha Makeïeff œuvre désormais en solo à la tête du Théâtre de la Criée face au Vieux Port qui lui rappelle sans doute ses origines italiennes et russes. En solo oui, mais jamais seule ! Toujours entourée d’objets, de gens qui l’admirent, de regards qui l’inspirent, Macha fait son chemin…Et elle le fait bien.

L’occasion de dire un peu, au fond, je vous aime à Macha Makeieff, en l’invitant dans L’Instant d’Eux. Alors, « Je dis aime, comme un emblème, la haine je la jette !».

Une rencontre à savourer et à partager dans laquelle on parle d’enfance, de souvenirs, de famille russe et italienne jusqu’à Marseille, de parcours de femmes, de féminisme, de cinéma, de théâtre, d’amitié, de réciprocité, de la force des objets, d’Alice et de Lewis, de Moriarty……et, si tendrement, de la vie et de la poésie ✨

Prenons le large ensemble, avec celle qui nous donne envie d’aimer plus fort, et de le dire tout haut.

Belle écoute !

Mélanie Masson

Mélanie Masson souhaite chaleureusement remercier Béatrice Duprat, Radio Grenouille, Béa Dedieu , Laurie-Anne Toulemont, Guillaume Gallienne, Nathalie Cabrera Maison Jean Vilar, Jean Bellorini Compagnie Air de Lune, les équipes de Mains d’Oeuvres.

La musique et les extraits de l’émission

Les Deschiens, Poulidor VS Yourcenar Moriarty – Alice & Lewis (Soon will come too soon) [LIVE, Trianon, Paris, 2011] Placebo feat Joan as a Police Woman – Protect Me From What I Want (MTV Unplugged) – Choix de Macha

Nick Cave and the Bad Seeds – Watching Alice

Les guests de l’émission



Guillaume Gallienne, comédien

Nathalie Cabrera, directrice de la Maison Jean Vilar

Jean Bellorini, metteur en scène

Mains d’Oeuvres, St Ouen, lieu de création

Jemima, Shalini, et Lou, en option théâtre au Lycée Marcel Rudloff à Hautepierre, un quartier de Strasbourg

Le TNS – Théâtre National de Strasbourg

Pour aller plus loin

> Voir la nouvelle création de Macha : Lewis versus Alice à partir du 27 novembre 2019 à la Criée, à Marseille. Toutes les infos ici.

> Lire le dernier ouvrage de Macha : « Ce chaos de l’enfance a donné le désordre de mes rêves actuels, mes impatiences, mes chemins de traverse néfastes et douloureux où je me perds » – Dans Zone céleste, Actes Suds

