L’Instant d’Eux #43 – Tatou, Moussu T, tout en douceur

✨ 🐠 « Je rêvais de mon Occitanie depuis Ivry…. La découverte de la culture occitane m’a relié à mes deux mamies, l’une de La Ciotat, l’autre du Gers. Et ça m’a tellement plu, que j’ai décidé d’être Marseillais. C’est ça l’intégration ! ». 🎙 🎶

Tatou, Moussu T e lei Jovents, Massilia Sound System, invité de la rentrée au micro de Mélanie Masson à écouter sur Radio Grenouille. 👇

🎙 C’est la 43ème de l’Instant d’Eux ! Quoi ? Déjà ?

Eh ouais minot…la 43ème….43 émission, 43 rencontres…43 instants de prendre le temps.

Croyez-le ou non, et je n’exagère pas (non pas un brin pour une Marseillaise).

Ça fait bien 43.

43 c’est le nombre de pastaga qui pourraient être servis en terrasse, au Bar le Central de La Ciotat, pour fêter les 15 ans du label indépendant, joyeux, humain et 100% local Manivette Records, et la sortie des albums des groupes de chez nous… Moussu T e lei Jovents et Massilia Sound System, notamment.

Imaginez le tableau, loin et proche à la fois de la carte postale…Des anciens, des nouveaux, des petits et des gros, y’aurait de tout sur les bateaux et sur ce bar en terrasse…Tout le monde trempe les lèvres dans ces moments-là. Dans le pastis, et dans les chansons.

Parce que la musique, comme un apéro, ici et ailleurs, d’abord et avant toute chose, ça se partage.

Mon invité de la rentrée, partage un max, à fond les ballons…Artiste prolifique, poète au grand cœur, il partage sans aucune prétention, avec une humilité ultra touchante. D’ailleurs il ne se considère pas comme le fondateur mais comme le lanceur des groupes Massilia Sound System et Moussu T e lei Jovents.

Le lanceur…. Lancer. C’est joli ce verbe…hein ?

Lancer…

Lancer des perches, les rattraper.

Lancer les bras en l’air, pour danser.

Lancer des bouteilles à la mer, depuis la Seine où il est né, jusqu’à La Ciotat où il a choisi de s’installer.

Lancer des idées, juste pour essayer.

Lancer sa main, à quelqu’un, pour le ramasser,

Lancer les filets, de pescadou, pour pêcher ou déguster.

Lancer des mots et des sons pour chanter l’identité.

Lancer son poing, parfois, contre celles et ceux qui voudraient nous enfermer….

Parce que Tatou, un peu comme son copain Gari Gréu qu’on avait reçu ici dans l’Instant d’Eux, Tatou ne cessera jamais, de nous lancer des invitations à sa table. Avec tous les gens qui sont convaincus d’une chose, et une belle, dans ce monde qui bouge parfois trop vite, trop mal, et nous engloutit comme les vagues de Méditerranée : c’est que la tendresse bordel !

En 2019, et si enfin…on se lancer…à se laisser aller à partager ? Pour de vrai !

🌊 🎶 Tatou, tout en entier et en sincérité depuis sa cuisine de La Ciotat, dans l’Instant d’Eux.

La musique de l’émission

> Sus la grava – Gigi de Nissa (choix de Tatou)

> C’est Marseillais – Moussu T e Lei Jovents

> À la Ciotat – Moussu T e Lei Jovents

> Demain, demain – Les Fabulous Trobadors

> Bidonville – Claude Nougaro

Les guests de l’émission

« Parlez moi de lui…à plusieurs voix » : Manue, Daniel Lodo, Manu Théron, musicien.ne.s, amoureuse, et ami.e.s

Pour aller plus loin🖥 Le site de Manivette Records📰 Un joli entretien de Tatou (François Ridel de son vrai nom) à lire chez nos confrères de Made In Marseille.💃 Venez bouléguer ensemble pour fêter les 15 ans du Label ! Le vendredi 25 octobre 2019 sur le port de La Ciotat ou le samedi 16 novembre à l’Espace Julien avec tous les copains (Massilia, Gigi de Nissa etc…

Pour l’anniversaire, Manivette Records et Les Éditions du Gabian vous proposent également deux albums vinyles et leurs versions CD et digital à paraitre le 25 octobre 2019 :> un Best Of de Moussu T e lei Jovents : « À La Ciotat » (distribution IRFAN le Label) qui comprend 12 titres sur vinyle (et 17 titres sur CD). On y retrouvera un concentré des chansons les plus emblématiques du groupe : entre chanson engagée et blues, en passant par des chansons légères ou plus caustiques, Moussu T e lei Jovents nous montreront ici tout leur savoir-faire en un florilège agréablement entrainant, à la marseillaise !> une MixTape* de Massilia Sound System réalisée par Dj Kayalik, le DJ de Massilia (distribution BACO Records). 40 min de montée d’aïoli avec le vinyle ou 50 minutes pour se bouléguer le tafanari sur le CD ! Dj Kayalik reprend pour le plus grand plaisir de tous les fans du célèbre groupe marseillais, ses titres phares mais aussi des perles rares et remix le tout pour en faire une réelle mixtape, comme à l’époque légendaire des ghettos blaster et des lecteurs de cassettes ! Les aficionados du Moombahton vont se régaler : du rythme, de la danse, le tout mêlé au côté très urbain du genre…

L’équipe de l’Instant d’Eux.

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Montage et mixage : Laurie-Anne Toulemont

Remerciements : Manue la fée de Manivette, Daniel Lodo, Manu Théron…

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson