L’Instant d’Eux #41 – Valérie Manteau, d’Istanbul à Marseille, dans le sillon du Prix Renaudot

« Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d’adolescents aux yeux brillants qui surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d’Istanbul et qu’elles glissent et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au moment où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; même si de plus en plus souvent au réveil tu n’es plus là. »

Récit d’une femme partie rejoindre son amant à Istanbul, Le Sillon est, après Calme et tranquille (Le Tripode, 2016), le deuxième roman de Valérie Manteau.

Née sur les rives de la Méditerranée, à Marseille, notre invitée mène aujourd’hui sa barque entre la cité phocéenne et Istanbul. Comme un aller-retour qui l’enrichit au quotidien et qui nous enrichit, par ricochet.

Après avoir reçu le Prix Renaudot pour son excellent ouvrage Le Sillon, elle s’engage corps et âme auprès du Collectif du 5 novembre suite aux dramatiques effondrements de la rue d’Aubagne.

Nous sommes très fiers et émus de la recevoir dans l’Instant d’Eux, chez elle, comme à la maison, dans les studios de Radio Grenouille. Car nous sommes tous les enfants de Marseille, et aujourd’hui, plus que jamais. Alors commençons la traversée ! Vous êtes dans l’Instant d’Eux, et nous sommes chez vous.

La musique de l’émission

> Istanbul – Peyk (choix de l’invitée)

> Nous sommes tous les enfants de Marseille – Keny Arkana (choix de l’invitée)

Les guests de l’émission

> « Chronique d’un quartier » : Benan, étudiant à Istanbul

> « Parlez moi d’elle » : Pinar Selek, militante turque

