L’Instant d’Eux #40 – Claudine Galéa, ses mots comme ils sont…

http://media.radiogrenouille.com/2019_02_02_linstant_deux_claudine_galea-antenne.mp3 Pourquoi se met-on à écrire ? Pourquoi finalement devient-on auteur.e ? C’est la question que L’Instant d’Eux voulait d’abord poser à notre première invitée de l’année 2019. Parce qu’entre nous, c’est tout de même franchement mystérieux l’irrésistible envie de coucher des mots sur du papier. « Je suis d’origine maltaise, mon père est venu d’Algérie quelques années avant ma naissance et j’ai grandi à Marseille. Je vis à Paris, mais ce sont toujours la lumière du sud et la présence de la mer qui me portent. Je n’aime pas beaucoup les catégories qui enferment et scindent. C’est sans doute pour ces raisons que j’ai toujours exploré différents territoires, seule ou accompagnée, avec des artistes d’autres horizons. » Voici ce qu’écrit Claudine Galéa, autrice de romans, de pièces de théâtre, ou de créations radiophoniques. Elle a grandi à Marseille, et dans les studios de Radio Grenouille, lorsqu’elle évoque son retour dans la Cité Phocéenne, c’est simple, elle est très émue. On peut lire dans ses yeux un attachement profond à la ville. Ses yeux sont d’ailleurs d’un bleu impérieux, comme pour rappeler, peut-être, la couleur de la Méditerrannée. A l’occasion de la sortie de son livre « Les choses comme elles sont », aux éditions Verticales, et de sa venue à Montévidéo, l’écrivaine nous parle d’amour (et avec quelle justesse !), de souvenirs, de Patti Smith, de Marseille, d’enfance, de genre, de rupture, et bien évidemment de littérature. Claudine Galéa est à nos cotés pendant une heure, vous êtes dans l’Instant d’Eux (le 40ème épisode!) et c’est tant mieux !

La musique de l’émission

> Because The Night – Patti Smith

> Vénus – Alain Bashung (choix de l’invitée)

> Lonely Girl – One Shote Lili

–> Pour découvrir le nouvel et excellent EP de ce groupe marseillais, c’est par ici !

Les guests de l’émission

> « Parlez moi d’elle » : Thalia, comédienne

Pour aller plus loin

> Claudine Galéa sera à Marseille à Montévideo le 6 février. Les infos ici !

> Écoutez la belle émission de Marie Richeux sur France Culture avec Claudine Galéa

> Bibliographie non exhaustive de Claudine Galéa

L’équipe de l’Instant d’Eux

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Réalisation : Sébastien Géli

Mise en lien : Béatrice Dédieu

Aide à la prépa : Laurie-Anne Toulemont

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson

