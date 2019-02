L’Instant d’Eux #39 – Camille Moirenc, Photographe en hauteur

Camille Moirenc, est bien plus qu’un photographe qui monte dans des hélicos pour prendre de la hauteur. C’est un regard, d’une douceur infinie, celui d’un gamin aixois qui poursuit son rêve de gosse… C’est un peu le Big Brother bienveillant qui nous observe de la haut ! À son actif, 25 ans de regards sur sa région natale, la Provence, sur la France et le monde. Ça en fait des kilomètres de chemins parcourus, de pellicules, d’éditing, de rencontres inédites, de regards nouveaux, d’innovations technologiques.

Lorsqu’on lui demande de dire ce que représente pour lui la photographie, Camille répond :

« Une manière de laisser un témoignage du temps qui passe, de l’homme dans son environnement… d’aller à la rencontre du rare, de l’unique, des moments, des lumières, des scènes de vie, des rencontres… de rejoindre l’instant présent. Et puis mon rôle d’observateur ne m’a plus suffit. J’ai eu besoin de m’impliquer dans ma curiosité. Participer à préserver, à ma manière, la beauté sans être passéiste, à cultiver le respect de ce qui est, de l’environnement, mais également de l’évolution. J’ai aiguisé mon regard sur l’eau, sur l’industrie, sur le patrimoine, sur les saisons, sur les traditions, sur les arbres, sur la lumière, sur les hommes, sur les pays et les océans lointains, sur le monde… »

Mais qui est l’homme derrière l’objectif ? Top chrono, nous avons une heure pour le découvrir…Souriez, vous êtes photographié.e.s et vous êtes évidemment dans L’Instant d’Eux.

Pour aller plus loin

> Le site de Camille

> À découvrir absolument : son projet 438

L’équipe de l’Instant d’Eux

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Réalisation : Sébastien Géli

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson

====

