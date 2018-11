L’Instant d’Eux #37 – Alex Vizorek, un belge sous les cigales

Notre invité de la rentrée est anosmique…Anos-quoi ? Définition : il n’a pas d’odorat…mais du goût, oh si, il en a. Et du bon qui plus est !

Homme de radio (avant tout), comédien, humoriste, mèche blonde faussement rebelle en bandoulière, toujours impeccable, élégant mais jamais snob, drôle et jamais vulgaire, simple et raffiné à la fois, Alex Vizorek a ce sourire espiègle accroché au visage d’un bourreau de travail.

Eh bien me voilà ravie, de passer une heure pour vous, avec lui. Déjà parce qu’il a du talent, mais aussi parce qu’il aime rire, le vin, Barbara, Billy Eliot, le foot et Vincent Delerm…!

Ici au Festival d’Avignon, sous les cigales du Sud, il a accepté de faire sa rentrée avec nous dans l’Instant d’Eux sur Radio Grenouille. Alors, on va fouiller son cartable, sortir ses crayons de couleurs, et lui dire que même s’il n’est pas une œuvre d’art, il est déjà une belle inspiration nouvelle génération….Et c’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Alex Vizorek est dans l’instant d’eux.

La musique de l’émission

> Si la photo est bonne – Barabara (choix de l’invité)

> Juillet à Avignon – Frédéric Fromet (choix de l’invité)

Les guests de l’émission

> « Parlez moi de lui » : Nicole Ferroni

Pour retrouver Alex Vizorek

> Sur scène, ici

> Sur les ondes, là

> Avec sa bande de complices, par là

L’équipe de l’Instant d’Eux

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Réalisation : Julien Pelé

Aide à la préparation : Anna

Montage : Laurie-Anne Toulemont

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson