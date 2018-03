L’Instant d’Eux #34 – La séduction de Mélanie Gourarier, Anthropologue féministe

Vous aussi, vous en avez ras la touffe des amalgames autour du mouvement #MeToo ? Vous désirez, au plus profond de vous-même, remettre un peu de rigueur, d’humour, de joie et de clarté dans le discours féministe qui s’adresse vraiment (mais alors oui, vraiment) à TOUT le monde ? Vous voilà dans le mille !



Anthropologue, chercheure au CNRS, spécialiste des questions de genre, de sexualité et de pouvoir, Mélanie Gourarier s’est invitée dans l’entre-soi des séducteurs, observant leur stratégie de reconquête d’un pouvoir qu’ils n’ont pourtant jamais perdu… Elle est notre « femme de mars » dans l’Instant d’Eux, femme de ce mois qui sent bon le printemps venir et femme de Marseille qui nous séduit par ses embruns. D’ailleurs au fond : quelle femme se cache derrière la chercheure ?

En ce 8 mars 2018 qui, rappelons-le encore (au diable l’effet redondant, cette répétition nécessaire reste essentielle), est bien la journée internationale de lutte des femmes pour l’égalité des droits (à célébrer donc toute l’année), on ne vous souhaite (surtout) pas une bonne fête mais une très belle écoute ! ;-) #MaintenantOnAgit

La musique de l’émission

> Brigitte Fontaine et Areski – Patriarcat – 1977 (choix de l’invitée)

> Nina Simone – I Want a Little Sugar in My Bowl – 1967, in Nina Simone Sings the Blues (choix de l’invitée)

> Camille – Je ne mâche pas mes mots – 2017, OUÏ (bonus track post générique)

Les chroniques et lectures de l’émission

> Lectures de tribunes – Laurie-Anne Toulemont

Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle – Le Monde, 8 janvier 2018 / Les féministes peuvent-elles parler ? – Médiapart, 9 janvier 2018

> Chronique « Parlez moi de lui » – Clémence Fulleda

Lettre pour Titouan, ou comment éduquer un jeune garçon ?



L’équipe / LOVE

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Réalisation : Djilali Hammiche

Préparation et montage : Laurie-Anne Toulemont

Chronique : Clémence Fulleda

Générique et habillage : Sébastien Géli & Mélanie Masson