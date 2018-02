L’Instant d’Eux #33 – Un parfum d’Anne Sylvestre

Coin d’une rue – Paris – 20ème arrondissement.

C’est au tout début du mois de février, à l’abri des vagues de la Seine et de sa crue monumentale, dans un véritable petit bar de quartier au charme paisible et suranné, que nous l’avons – enfin – rencontrée. On y tenait tellement, on savait que ce serait précieux.

Anne Sylvestre, était assise là.

Il faisait pourtant gris et froid ce jour-là, mais il a suffit de sa présence si évidente au monde, de quelques grands cafés-crème servis avec délicatesse, d’une table en bois sans chichi ni fioriture pour les accueillir, d’un sourire du patron, pour que le soleil inonde chaque recoin, chaque seconde, chaque miroir de ce rendez-vous. Comme si le titre de l’album Partager les eaux sorti en 2000, avait été écrit pour l’occasion.

Regard pétillant loin d’être flou, sobre pull noir qui paraissait si doux, cheveux d’un rouge éclatant, bracelets colorés et châle assorti, oui, elle était là. Juste une femme (et bon sang, quelle femme, toutes les femmes!), qui, grâce à la magie que l’on a parfois peine à nommer le talent, nous chante à l’oreille depuis 60 ans des histoires à la fois uniques et universelles, une sensibilité sans détour qui nous va droit au cœur, parce que précisément, elle est pure, humble, simple et directe. Mais comment fait-elle pour trouver sans cesse les mots justes, prendre le temps de décrire le détail et ainsi se/nous raconter la vie en vrai ?

« J’allais vers eux avec mon petit bagage, les conversations des filles, des romans, des chansons, quelques poèmes de Musset et une overdose de rêves, Bovary ma grande soeur. » dans La femme gelée (1981) – Annie Ernaux

Anne Sylvestre, on a l’impression qu’elle a toujours fait un peu – ou beaucoup – partie de nos vies. C’est toujours elle qui parle le mieux de ce qu’elle est, ou plutôt de ce qu’elle désire être (libre d’être) :

« 60 ans de chanson ! 60 ans à ne vivre que par, pour, avec et à travers les chansons. Si j’avais pu imaginer ça, le jour où j’ai débarqué avec ma guitare, mes trois accords, quelques couplets pas trop mal fichus et un trac d’enfer, peut-être que j’y aurais regardé à deux fois…mais j’ai plongé et me voilà. Le plus inquiétant, c’est que j’y ai pris de plus en plus de plaisir et que ce n’est pas fini …Les chansons de ce spectacle (60 ans déjà! Non sans blague ??) je les ai choisies un peu pour moi, beaucoup pour vous, ou l’inverse : des anciennes, des récentes, des connues et des méconnues …Vous verrez bien ! De toutes façons, on sera ensemble ! Je vous attends. » – Anne Sylvestre



Avec l’équipe de l’Instant d’Eux, nous aussi, nous l’attendions tellement. Trop qui sait, mais quand on aime c’est jamais trop. Nous l’attendions peut-être tout simplement pour lui dire « merci pour la tendresse », et vivement le prochain café crème.

Alors, laissez-vous porter, écoutilles et palpitations grandes ouvertes : belle, très belle écoute !

La musique de l’émission

> Ben Mazué – J’attends (Session acoustique) ft. Pomme

> Anne Sylvestre – Violette

> Smetana – Die Moldau (choix d’Anne Sylvestre)

La musique de l’émission

> Extraits de chansons d’Anne Sylvestre – Copyrights © 2000-2015 – Tous droits réservés

> La Grande Sophie – Suzanne, Devenir Grand (Copyrights © – Tous droits réservés – La Grande Sophie)

Les invité.es, un peu spéciaux.ales, de l’émission

> « Parlez moi d’elle » : La Grande Sophie – Musicienne, auteure-compositrice-interprète

> « Le p’tit mot » : André Chapelle – Ami de longue date, mais également producteur depuis 1964, notamment de son épouse Nana Mouskouri.

Pour aller plus loin (oui, encore plus loin!)

> La biographie (non exhaustive) d’Anne Sylvestre

> Pour l’écouter, encore, encore et encore, le nouveau coffret 16 CD est disponible ici

> Pour la voir sur scène, rester accroché à son siège, et vivre un moment magique, les dates de la tournée sont par là

Réalisation

Une émission proposée, préparée et animée par Mélanie Masson

Montage : Laurie-Anne Toulemont

Générique et habillage : Mélanie Masson & Sébastien Géli

Remerciements particulièrement chaleureux à Sébastien d’Assigny, Fanny, La Grande Sophie, André Chapelle, Laurie-Anne Toulemont, Béatrice Dedieu, Fabrice Laigle, Edwige Moreau, Fréda Ley! Sans oublier toutes celles et tous ceux qui sont habité.es par Anne Sylvestre ❤