L’Instant d’Eux #32 – Gari Grèu – Massilia tout en tendresse

Aïoli ! Première émission de l’année, avec Gari Greu des Massilia Sound System 📻

Vous le connaissez pour les Pastis distribués sur scène, le oaï mis joyeusement en musique avec sa bande de copains, mais finalement, au fond, c’est qui Gari ? C’est d’abord un gars inscrit au patrimoine marseillais, comme Zebda, comme IAM ; on a grandi avec eux, on a connu les cassettes et les mange-disques ! De la douceur d’un dimanche aux Goudes, au bleu de la Méditerranée en passant par le marché du soleil en plein cœur de Noailles sans oublier de pédaler dans la lumière plutôt que dans la semoule, nous allons titiller la corde sensible de Gari Grèu.

Un Gari tout en tendresse et en intimité, comme vous ne l’avez jamais entendu !

Bienvenu.es dans l’Instant d’Eux avec l’âme des Massilia Sound System, où les cordes de guitare vont se frotter pendant une heure aux embruns des Catalans, et aux sourires de celles et ceux dont Gari parle le mieux : les gens.

* * *

Bonne année de poésie plein les oreilles de la part de l’équipe de L’Instant d’Eux – Émission radio 👂 ❤️ 📻 / Mélanie Masson, Laurie-Anne Thebadseed, Clemence Fulleda, Béa Dedieu, Sebastien Geli et Radio Grenouille 🐸

La musique de l’émission

> Qu’elle est bleue – Massilia Sound Systeme

> Les Cheminots de Sainte-Marthe – Massilia Sound System

> Les Meilleurs – Mon Côté Punk (choix de Gari)



Les guests de l’émission

> « Parlez moi de lui » : Médéric Gasquet Cyrus – Chroniqueur radio, Maitre de Conférence

Les extraits de l’émission

> La tendresse – Bourvil

> Massilia Sound System, le film

> Pour aller plus loin et suivre les projets de Gari Grèu, c’est ici

Réalisation

Une émission proposée et animée par Mélanie Masson

Montage : Sébastien Géli

Générique et habillage : Mélanie Masson & Sébastien Géli

Merci à Juario pour sa mise en lien