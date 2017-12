L’Instant d’Eux #31 – Pinar Selek – Militante joyeuse et méditerranéenne

Professeure à l’Université de Nice, Sociologue, Pinar Selek est féministe mais coquette, engagée mais pas découragée, militante mais pas chiante ! Véritable symbole d’une Turquie résistante malgré la répression, qui doit pouvoir continuer à penser, à créer, à s’organiser, à lutter, elle est notre invitée du mois de décembre dans l’Instant d’Eux.

Depuis 1998, Pinar Selek est soumise à un procès kafkaïen mais elle résiste. Avec une joie certaine qui rend franchement admiratif. Le 11 juillet 1998 elle est arrêtée par la police d’Istanbul et torturée pour la forcer à donner les noms des personnes qu’elle a interviewées. Elle résiste et une nouvelle forme de torture est alors utilisée : elle est accusée d’avoir déposée la bombe qui aurait, le 9 juillet 1998, fait sept morts et plus de cent blessés au marché aux épices d’Istanbul. Plusieurs rapports d’expert ont beau certifier qu’il ne s’agit pas d’une bombe mais de l’explosion accidentelle d’une bouteille de gaz, c’est le début d’un acharnement politico-judiciaire. En 2014 elle a été acquittée pour la quatrième fois mais le procureur a fait appel une fois de plus. Depuis, l’affaire Pinar Selek était renvoyée dans les méandres de la justice.

Le 25 janvier 2017, après une attente infinie, le procureur de la Cour de Cassation a donné son avis : il demande une condamnation à perpétuité.

Bonne nouvelle, il y a un tout juste 2 mois, Pinar obtient la nationalité Française, elle qui a toujours dit son amour pour Nice et pour la France.

Tous les liens que Pinar Selek a tissés ici et ailleurs, sont une force collective, cette force peut agir maintenant : empêcher sa condamnation, faire connaître ses écrits, ses idées, résister à ses côtés, ouvrir des portes et des chemins qui la protégeront et lui donneront l’énergie de continuer.

Il y a beaucoup à faire, chacun-e trouvera sa façon de faire. Bonne écoute ! 🎧✊

🎥 Regardez l’extrait vidéo de l’émission

La musique de l’émission

> Kokoreç – Collectif Medz Bazare (choix de Pinar Selek)

> Stay Gold – First Aid Kit



Les guests de l’émission

> « Benan, étudiante turc à Istanbul » – Laurie-Anne Toulemont

> « Parlez moi d’elle » : Nils Deniz – Directrice des Nouvelles Antigones

> « Chronique Décalée » : Lettre à Murat Arslan – Clémence Fulleda

Pour aller plus loin

> Les publications de Pinar

> Pinar Selek ou l’exil d’une sociologue turque – Le Figaro

> Pinar Selek et le Collectif féministe d’Istanbul appellent à soutenir le soulèvement contre le gouvernement d’Erdogan – Blog

> Pinar Selek : « La Turquie passe par un tunnel d’horreur » – Le Point

> Pinar Selek, réfugiée politique turque obtient la nationalité française : »la France a gagné une citoyenne engagée » – Nice Matin

Réalisation

Une émission proposée et animée par Mélanie Masson

Montage : Laurie-Anne Toulemont

Mise en lien : Roxana Nadim, Hertz En Provence, SciencesPoAix

Générique et habillage : Mélanie Masson & Sébastien Géli