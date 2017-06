Écoutez ! L’Instant d’Eux #28 – Ariane Ascaride et Robert Guédiguian, doublette gagnante

Avez vous déjà mangé un cornet de panisses encore toutes chaudes sur le petit port de l’Estaque, là, au soleil couchant, un pastis (ou un jaune comme on dit chez nous) dans une main, et le bonheur d’être là dans l’autre…? Oui ? Alors, si cet instant d’éternité a touché votre cœur, ne serait-ce qu’un petit bout, vous ne pouvez qu’être touché par les films de Robert Guédiguian. Parce que cet esprit de famille, cet art (et ardeur) de vivre à la Marseillaise encore confidentiel, le réalisateur l’emporte partout avec lui, jusqu’aux sommets des neiges du Kilimandjaro sans oublier les monts d’Arménie.

Il y a quelque chose d’assez rare dans l’œil de sa caméra…

Cette capacité à remettre la tendresse à portée de chaque main.

Cette manière sobre et généreuse de rendre ses lettres de noblesse aux petits riens (un sourire de Jeannette, une caresse de Marius). Cette force de montrer à travers le regard d’un ouvrier ou la lutte d’un docker que la politique se fait d’abord sur le terrain au quotidien avec, par et pour les gens.

L’amour de Guédiguian pour la Provence part du cœur, et suis son fil, celui d’Arianne…Jusqu’à son Asacaride justement, avec qui il partage à merveille les plateaux de tournage tout comme – on l’imagine – les plateaux repas !

Trêve de galéjade ! Le soleil au cœur de mes bagages, et pour la dernière émission de la saison sur Radio Grenouille, je me suis dit que franchement, moi la Marseillaise, je pouvais bien monter à Paris, parce que cette rencontre vaut bien plus qu’un train OuiGo !

Peu importe que l’on tire ou que l’on pointe ce mois-ci, Arianne Ascaride et Robert Guédiguian sont la doublette parfaite de l’Instant d’Eux ! Et y’a pas à dire, c’est une régalade…

« Notre rencontre c’est un film de Garrel, mais en couleurs » – Ariane Ascaride

« Aucune personne qui émigre le fait de bon coeur ; le monde entier rêve de rester chez lui » – Robert Guédiguian

La musique de l’émission

> Lucio Dalla – L’anno che verrà (Le choix d’Ariane)

> Bob Dylan – I want you (Le choix de Robert)

Pour aller plus loin

> Un bel article de l’Humanité à la sortie de « Marius et Jeannette » - 1997

> Article du Parisien sur le cinéaste – 2016

> L’appel du couple à l’Union de la Gauche – Le Monde 2017



Les guests de l’émission

> « Reportage » : Chez Tati, à Paris – Clémence Fulleda

> « Parlez moi d’eux » : Comédienne dans le prochain film de Guédiguian– Esther, 9 ans

Réalisation

Une émission proposée et animée par Mélanie Masson

Montage et préparation : Laurie-Anne Toulemont

Mise en lien : Fabrice Laigle

Générique et habillage : Mélanie Masson & Sébastien Géli

Aucun article lié