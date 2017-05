L’Instant d’Eux #27 – Emmanuel Parraud, « Sac la mort », caméra à la vie

Ce mercredi 3 mai 2017, dans un texte puissant intitulé Frères migrants, l’écrivain de la Créolité, Patrick Chamoiseau appelle à réinventer l’élan fécond vers l’autre, en forgeant un nouvel imaginaire. La poétique au service du politique.

Frères Migrants – Déclaration des poètes

« (…) un essai-manifeste où éclate sa colère face à un monde qui cultive « la fausse paix du tout-profit » et nourrit un océan « à vocation de cimetière ». La parution de cet ouvrage au titre éloquent revêt une grande importance, car Patrick Chamoiseau s’y attaque à un problème politique majeur de ce temps, dans une prose poétique ample, nourrie de pensée philosophique, qui ne laisse rien dans l’ombre de la tragédie de la migration universelle »

L’Humanité - Mai 2017

À cette occasion, notre invité, le réalisateur Emmanuel Parraud, nous fait découvrir son dernier film, sélectionné à ACID Cannes en 2016.

Sorti dans les salles partout (partout!) en France le lendemain de la St-Valentin 2017, Sac la mort, ce film salué par la critique au titre pourtant peu alléchant, parle à sa façon d’amour. Oui d’amour ! Pas de tout repos, mais d’amour quand même…

D’amour des gens, des amis, des femmes, des féticheurs, des sorcières, des rêves, de l’errance aussi, et bien sûr de l’île de la Réunion ; de cette île aux mille facettes, aux milles visages, aux mille cultures, réunis dans une seule langue : le Créole, vivant, vibrant, vaillant.

À la Réunion, on dit, ou du moins la légende dit si vous y croyez, que tous nos malheurs peuvent être enfermés dans un pas-si-vulgaire sac en plastique, et abandonnés sur le bord d’une route, afin de conjurer le sort, le mauvais œil, la shkoumoune : c’est ça le fameux « sac la mort ».

Et quand les effluves du rhum non arrangé rencontrent la puissance des mots et la caméra sans frontière de notre invité, Emmanuel Parraud, c’est toute l’histoire, les histoires d’ici et de là-bas (comme j’ai si souvent entendu ce déracinement spatial dans la bouche de mes amis Réunionnais) qui se croissent, se crissent et s’accrochent à notre regard : tantôt ému, puis amusé, interloqué par les codes et les usages sorciers, ou transporté par les croyances d’une poule offerte en sacrifice, les croyances de celles et ceux qui rêvent peut-être à d’autres mondes…

Dans l’Instant d’Eux, tiens, prenez donc tous vos malheurs, les p’tits comme les très gros, ceux du 1er mai, du 1er tour, de l’entre deux, du jour d’après, mettez les dans un sac en ondes, fermez les yeux, posez le sac où bon vous semble…Et puis tendez l’oreille…Nous avons 1h pour tous les sublimer ces malheurs, ensemble parce que c’est plus chouette, le temps d’oublier les périls du passé, les échecs du présent, et l’incertitude de demain…Parce que le cinéma, le travail de titan que demande le cinéma, c’est déjà ça !

Moteur…Silence…Ça tourne…Bienvenue dans votre émission mensuelle qui actionne les leviers de la parole, bienvenue dans l’Instant d’Eux du mois de mai qui ne sent pas le muguet mais bel et bien la vanille !

> Mangé pou le coeur – Alan Peters (choix de l’invité)

> Petit Pays – Gaël Faye (choix de Mélanie Masson)

> « Chronique Décalée » : Le Créole par le prisme d’un linguiste Provençal – Médéric Gasquet Cyrus

