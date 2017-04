L’Instant d’Eux #26 – Kathleen Evin, de l’autre côté du micro vagabond

Le podcast de L’Instant d’Eux #26 – Kathleen Evin

Dans cette 26ème édition de L’Instant d’Eux, c’est non sans émotion que nous recevons une grande, sobre et digne femme de radio. En ce premier lundi du mois d’avril, on vous parle « d’eux ». De ceux et celles que vous connaissez si bien, qui vous parlent à l’oreille, juste derrière leurs casques, et qui, enfin, se révèlent ! Ici, nous ne sommes pas dans l’entre-soi, mais dans l’antre de nous.

D’ordinaire chaque dimanche à 14h sur les ondes vagabondes de France Inter, Kathleen Evin se trouve cette fois-ci de l’autre côté du micro, humblement tendu par le 88.8 FM. À travers des décennies d’émissions, elle les a parcouru les nous – vous – je – tu – ils – mais également les « on » du journalisme. D’invité-es en invité-es, de cinéastes en auteurs, de musiciens en infidèles, elle ne cesse de mettre en lumière, avec une bouleversante subtilité, celles et ceux que l’on ne peut / veut ni caser ni cerner…Et voilà qu’à chaque fois, bingo ! elle nous donne envie de prendre nos clics et nos clac, de filer à l’Anglaise au théâtre, dans le charme cotonneux d’une salle de concert, de plonger dans les pages d’un ouvrage ou dans l’obscure clarté d’une salle de cinéma.

C’est ainsi, elle nous transporte.

Oh oui, elle en a vu passer des âmes et des gens, sous l’œil sonore de son micro. Et le plus merveilleux, vous savez quoi ?

C’est qu’elle les a fait vivre ! Sur les ondes, et dans les esprits. Tout un chapelet d’étoiles, une pléiade de rencontres qui se concentrent en une seule et même belle personne : l’autre.

Aujourd’hui, dans ‘L’Instant d’Eux’, nous mesurons notre chance en revenant sur elle. Elle, Kathleen. Elle, la radio. Elle, l’être humain. Le temps d’une humeur bien plus que vagabonde, nous sommes conviés au creux de l’échange, intime et bienveillant, de cette voix là de la radio : Kathleen Evin.

« La parole de cette femme qui vous donne asile pour la nuit. Elle vous parle d’elle c’est à dire de ceux qu’elle aime. Nous sommes faits de cela, nous ne sommes faits que de ceux que nous aimons et de rien d’autres. Si retranchée soit notre vie, perdues sur les hauteurs brûlées de vent, elle n’est jamais si proche que dans une poignée de visages aimés, que dans cette pensée qui va vers eux, dans ce souffle d’eux à nous, de nous à eux. Elle parle et vous écoutez ce gravier d’étoiles crissant dedans sa voix » – Christian Bobin, L’Inespérée, page 51 / 52.

Un heure de transmission, d’admiration, de déclaration d’amour et de confidences à écouter, sans aucune modération. Bienvenu-es dans une mise en abyme sensible et joyeuse de la radio dans la radio ! Bienvenu-es dans ‘L’Instant d’Eux’.

Le choix musical de Kathleen Evin

> Hallelujah – Leonard Cohen

> Les gens qui doutent – A. de la Simone, J. Cherhal, V. Delerm

Les guests de l’émission

> « Parlez moi d’elle » : Fabrice Laigle, réalisateur d’Affaires Sensibles sur France Inter

Pour aller plus loin

> Écouter L’Humeur Vagabonde de Kathleen Evin, chaque dimanche à 14h sur France Inter

> En entendre davantage sur Pierre Bouteiller



Réalisation

Une émission proposée, écrite et animée par Mélanie Masson

Recherche d’archives et montage : Laurie-Anne Toulemont

Générique et habillage : Mélanie Masson & Sébastien Géli

Mise en lien : Béa Dedieu

Aucun article lié